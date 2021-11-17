MSB: ABD'deki askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın Washington'da icra edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşmeye ilişkin, "Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı." ifadeleri kullanıldı.