MSB: "56’ncı ATAK helikopterimiz de envantere girdi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopterinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığını ve toplam ATAK helikopter sayısının 56’ya ulaştığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopteri de Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 56’ncı ATAK helikopterimiz envantere girmiş oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.