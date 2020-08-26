Mozambik’te tarih araştırmalarına TİKA’dan destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mozambikin en önemli tarihi eserlerinden olan Maputo Kalesi’ndeki ‘Yorum ve Kaynak Merkezi’ni donattı.

Başkent Maputo’da bulunan Maputo Kalesi, Mozambik’in önemli tarihi değerlerinden biri. Eduardo Mondlane Üniversitesi tarafından müze ve ‘Yorum Kaynak Merkezi’ olarak kullanılan kale bünyesinde Mozambik tarihini daha iyi anlamak için çalışmaların yürütülmesi planlanıyor. Bu çalışmalara destek olunması amacıyla TİKA tarafından gerçekleştirilen proje ile merkezin donatımı sağlanarak bilişim altyapısı güçlendirildi.

Projenin açılışına Eduardo Mondlane Üniversitesi Kültür İşleri Daire Başkanı Prof. Doktor Alda Costa, TİKA Program Koordinatörü Ömer Faruk Mergen, üniversite yetkilileri ve basın mensupları katıldı. Açılışta konuşan Prof. Dr. Costa, “Bu proje, Mozambik’in kolonyal dönem ve öncesine yönelik çalışmalarımıza destek olacaktır. 2018 yılında Türk ve Mozambikli gönüllülerin çektiği fotoğrafların sergilenmesi ile başlayan bu işbirliğinin buralara geldiğini görmek bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Programda söz alan Mergen ise, tarih bilincinin gelişmesinin Türkiye açısından çok önemli bir konu olduğunun altını çizerek, “Dost ülkelerimizde bu alandaki çalışmaları desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

İlerleyen süreçlerde Eduardo Mondlane Üniversitesi işbirliğinde arşiv yönetimi alanında da ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.