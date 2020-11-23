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Motosikletlinin 8 kömür çuvalıyla tehlikeli yolcuğu

Antalya’da bir motosikletlinin, 8 kömür çuvalı ve iki kutuyla yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Genel 23.11.2020, 15:40
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Motosikletlinin 8 kömür çuvalıyla tehlikeli yolcuğu
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Antalya’da bir motosikletlinin, 8 kömür çuvalı ve iki kutuyla yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndan kent merkezine doğru seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünün taşıdığı yükler şaşırttı. Başında kaskı bulunan sürücü motosikletine 6 kömür çuvalı ve 2 kutu yükledi. Yoğun trafikte seyir halinde bulunan sürücünün yüklerle yaptığı tehlikeli yolculuk vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Taşıdığı fazla yükle kamyoneti andıran motosiklet bir süre sonra gözlerden kayboldu.
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