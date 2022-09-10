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Motosikletle tehlikeli yolculuk
Adana’da bir kişinin motosikletinin önünü kaldırarak trafikte devam etmesi görenleri hayrete düşürdü.
Genel 10.09.2022, 11:03
Adana’da bir kişinin motosikletinin önünü kaldırarak trafikte devam etmesi görenleri hayrete düşürdü.
Merkez Çukurova ilçesindeki en işler bulvarlardan biri olan Turgut Özal’da bir gencin seyir halindeyken motosikletin önüne kaldırıp gitmesi dikkat çekti. Genç diğer sürücülerin şaşkın bakışlara arasında önü kaldırdığı motosikletin koltuğuna ayaklarıyla basarak devam etmesi tehlikeyi artırdı. Genç kimseye aldırış etmeden bulvarda ölümüne yolculuğa devam etti. Bu anlar ise başka bir sürücü tarafından anbean görüntülendi.
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