Motosikletçilerin etkinliğinde 24 kişiye 21 bin 600 TL ceza
ANKARA, KAYSERİ, İSTANBUL GİBİ İLLERDEN BARTIN’A GELEN MOTOSİKLETLİ GRUBUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİKTE YAPILAN KONTROLLERDE MASKE TAKMAYAN VE SOSYAL MESAFE KURALINI İHLAL EDEN 24 MOTOSİKLETÇİYE 21 BİN 600 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.
Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerden Bartın’a gelen motosikletli grubun gerçekleştirdiği etkinlikte yapılan kontrollerde maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 motosikletliye 21 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.
Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerden Bartın’a gelen motosikletli grubun Çeştepe köyü mevkiindeki Atılım Sanayi Sitesi bölgesinde toplu halde etkinlik gerçekleştirecekleri bilgisi üzerine Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce bölgede denetim yapıldı. Yapılan denetimde motosikletçilerin maske takmayıp sosyal mesafe kuralına da riayet etmeyerek İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket ettikleri tespit edildi. 24 motosikletliye maske takmamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 21 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca organizasyonu tertip eden dernekle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı İSDEM sistemine ihlal kayıtları girildi. Motosikletli grup içerisinde yer alan şahısların karantina ihlalinde bulunup bulunmadıklarına yönelik kontroller ise JABS üzerinden gerçekleştirildi. Kontrollerde karantina/izolasyon kuralı ihlali olmadığı anlaşıldı.
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