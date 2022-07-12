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Motosiklet sürücülerinden örnek davranış

Adana’da motosiklet sürücüleri yolda bozulan otomobili yaklaşık 10 kilometre ayaklarıyla iterek tamirciye ulaştırdı.

Genel 12.07.2022, 09:54
Motosiklet sürücülerinden örnek davranış

Adana’da motosiklet sürücüleri yolda bozulan otomobili yaklaşık 10 kilometre ayaklarıyla iterek tamirciye ulaştırdı.

Adana’nın Karataş ilçesinde motosiklet tutkunları örnek bir davranış sergiledi. 3 motosiklet sürücüsü, geçtiğimiz gece 9 günlük bayram tatili için Kırşehir’den Adana’nın Akdeniz’e kıyı ilçesi Karataş’a gelen ailenin Aracı ilçeye yaklaşık 10 kilometre kala bozuldu. Motosiklet tutkunları aileyi çaresiz bırakmamak için örnek bir davranış sergiledi. 3 motosiklet sürücüsü arızalı aracı 10 kilometre boyunca ayakları ile iterek tamirciye ulaştırdı. Arkadaşları da bu anları kask kamerası ile kaydetti.

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