Mostar Köprüsü’nün yıkılışının üzerinden 29 yıl geçti

Bosna Hersek ve Balkanlar’daki en tanınmış Osmanlı tarihi eserlerinden biri olan Mostar Köprüsü’nün yıkılışının 29. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Bosna Hersek’te Mostar şehrinin sembolü olan Osmanlı mimarisine ait Mostar Köprüsü’nün yıkılışının 29. yıl dönümünde anma töreni gerçekleştirildi. Törende her sene olduğu gibi bu yıl da geleneksel atlayış müsabakaları yapıldı. Ayrıca yıl dönümü vesilesiyle bugün Mostar Halk Tiyatrosu’nda ilköğretim ve lise öğrencilerinin katıldığı bir tarih dersi programı gerçekleştirildi.

Tarihi köprü 29 sene önce bugün Hırvat topçu ateşiyle yıkılmıştı. Türkiye’nin destekleriyle 2004 yılında yeniden inşa edilen köprünün açılışında "sessiz atlayış" olarak isimlendirilen sembolik bir atlayış gerçekleştirilmişti. Türkiye’den gelen turistlerin de en çok ziyaret ettiği eserler arasında yer alan Mostar Köprüsü, tarihi kent ile birlikte 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştı. Bugün Neretva Nehri’nin iki ayrı yakasında yaşayan Boşnak ve Hırvatları bir araya getiren eser, 1566’da Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından o dönem dünyanın en büyük kemer yapılarından biri olarak inşa edildi.