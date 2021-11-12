Rusya’nın başkenti Moskova’ya, Kasım ayının ortalarına doğru mevsimin ilk karı düşerken, birçok karayolu, nehir ve göl soğuk hava nedeniyle dondu.

Dünyanın en soğuk ve en çok yağış alan başkentlerinden biri olan Moskova’ya mevsimin ilk karı yağdı. TSİ 03.00’te başlayan kar yağışı 11.00’e kadar sürdü. Kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken kentteki birçok karayolu, nehir ve göl eksi 5’e kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle dondu.

Acil Durumlar Bakanlığı uyardı

Kar yağışı öncesi Rusya Acil Durumlar Bakanlığı halka uyarılarda bulunurken, araçların balkon ve reklam panoları altlarına park edilmemesini ve gerek olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda da duyurular yaptı. Uyarılara dikkat eden Moskova halkı kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarına yönelirken, kentte buz tutan yollarda araç yoğunluğu olmamasıyla ciddi bir trafik kazası da kaydedilmedi.

Don ve buzlanmaya dikkat

Bakanlık bugünden itibaren kentte kar yağışının beklenmediğini fakat don ve buzlanma olaylarıyla sık sık karşılanabileceğini ifade ederken, Moskovalıları uyardı. Moskova Belediyesi de kentte önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklığının eksi 5 ile 0 derece arasında olacağının öngörüldüğünü, bu nedenle halkın don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Ayrıca belediye kentte tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ana ve ara yollarda da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıldığını belirtti.