Moskova’da, Kızıl Meydan beyaza büründü

Rusya’nın başkenti Moskova’da yağan kar nedeniyle kentin simge yapılarından olan Kremlin Sarayı beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kış mevsiminin en sert yaşandığı ülkelerden olan Rusya’nın birçok bölgesinde görülen kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Başkent Moskova’da da aralıklarla yağan kar yağışı eşsiz görüntüler oluşturdu. Moskova’nın simge yapılarından olan Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan’da kar yağışı altında toplanan birçok kişi karın tadını çıkardı. Kızıl Meydan’da kurulan buz pistinde çocukların yanı sıra yetişkinler de kayarken oyun alanlarında da eğlenceli vakit geçirdi. Gündüz saatlerinde pist alanında buluşanlar, Kremlin ile fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

Yoğun kar yağışının gözlenmediği Moskova’da alınan tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor. Metro istasyonlarının girişleri ve ana yollar iş makineleri ile sürekli açık tutuluyor. Moskova merkezinin dışında ise kar yağışı daha güçlü sürüyor. Rusya Meteoroloji Ajansı, başkent Moskova’da hafta sonuna kadar aralıklarla kar yağışının devam edeceğini, önümüzdeki hafta ise yoğun kar yağışının beklendiği açıkladı.