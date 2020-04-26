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Moritanya ve Senegal’den gelen Türk vatandaşları Düzce’de karantinaya alındı

MORİTANYA VE SENEGAL’DEN GELEN TÜRK VATANDAŞLARI DÜZCE'DE KARANTİNAYA ALINDI

Moritanya ve Senegal’den gelen Türk vatandaşları Düzce’de karantinaya alındı

MORİTANYA VE SENEGAL’DEN GELEN TÜRK VATANDAŞLARI DÜZCE'DE KARANTİNAYA ALINDI

26 Nisan 2020 Pazar 09:40
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Moritanya ve Senegal’den gelen Türk vatandaşları Düzce’de karantinaya alındı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs önlemleri kapsamında Moritanya ve Senegal’den gelen 159 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süresini geçirmek üzere Düzce’deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında eğitim gören ve çalışan Türk vatandaşlarının ülkeye dönüşleri devam ediyor. Senegal ve Moritanya’da bulunan 159 Türk vatandaşı da Türkiye’ye getirildi. Sabah saatlerinde uçakla Türkiye’ye gelen vatandaşlar, havaalanındaki işlemlerinin ardından otobüslerle Düzce Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu’na getirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yurtta vatandaşların hazırlanan odalara girmeden önce AFAD ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolleri yapıldı. 159 kişi, daha sonra 14 gün karantinada kalacakları odalarına yerleştirildi.

Daha önce Romanya’dan gelen 74 ve Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen 225 ile birlikte Düzce’de toplam 458 kişi karantinaya alındı.

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