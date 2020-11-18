Mollaarap’ta heyelanlı bölgede kamulaştırılan binalar yıkılıyor

Yıldırım Belediyesi, Mollaarap Mahallesi’nde toprak kayması riski yaşanan bölgede istimlâk edilen binaların yıkımını devam ediyor.

2018 yılında Mollaarap Mahallesi’nde yaşanan toprak kayması riski sebebiyle vatandaşların tahliye edildiği binalardan, Yıldırım Belediyesi tarafından kamulaştırılması tamamlanan yapıların yıkımına devam ediliyor. Bu doğrultuda Mollaarap Mahallesi’ndeki Naci Kurtul Sokak’ta bulunan ve kamulaştırma işlemi tamamlanan binanın yıkım çalışmasına katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir yandan bölgedeki riskli alan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da vatandaşların rızası doğrultusunda kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ocak 2018’de bölgedeki yaklaşık 4 hektarlık bir alanda toprak kayması riski gerçekleştiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Biz de bu bölgeyle ilgili riskli alan çalışmamızı sürdürüyoruz. Burada bir yandan zemin etüt çalışmalarına devam ederken bir yandan da satın alma işlemlerini sürdürüyoruz. Burada yaklaşık 94 parsel ve 141 binada 307 hak sahibi mevcuttu. Biz, bu bölgede 60 hak sahibiyle görüşme gerçekleştirdik. 20 vatandaşımızla anlaşma süreci tamamlandı. Biz de anlaşma süreci tamamlanan metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 6 milyon 400 bin civarında bir bedelle kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirdik. Bölgede yapıları bulunan diğer hemşehrilerimizi de mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında görüşmeye davet ediyorum” diye konuştu.