Moldova hava sahasını kapattı

Moldova hava sahasını geçici olarak kapattı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, dün yaptığı açıklamada Rusya’nın yabancı sabotajcıları kullanarak Sandu liderliğini devirmek, AB’ye katılımını engellemek ve Ukrayna’ya karşı savaşta kullanarak Moldova’yı istikrarsızlaştırma planları olduğunu iddia etmişti. Rusya da bu açıklamaları yalanlayarak, “Bu tür iddialar tamamen asılsızdır” açıklamasını yapmıştı. Rusya’nın açıklamasından kısa bir süre sonra Moldova’nın hava sahasını geçici olarak kapattığı kaydedildi. Air Moldova tarafından yapılan açıklamada, “Sayın yolcularımız Moldova hava sahası kapatıldı. Uçuşların yeniden başlamasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kişinev Havalimanında adını açıklamayan kaynaklar, uçuşların güvenlik nedeniyle durdurulduğunu duyurdu.

Rus medyası, uçuşların durdurulduğunu duyururken Moldova hükümetinden henüz açıklama gelmedi.