Mogan, kürekçileri ağırladı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SU SPORLARI KULÜBÜ VE MASTER KÜREKÇİLER SPOR DERNEĞİ’NİN DÜZENLENMİŞ OLDUĞU TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM ETKİNLİĞİ GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ŞİMŞEK ‘İN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ.
Ankara Üniversitesi Su Sporları Kulübü ve Master Kürekçiler Spor Derneği’nin düzenlenmiş olduğu Teorik ve Uygulamalı Eğitim etkinliği Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in ev sahipliğinde gerçekleşti.
Ankara Üniversitesi Su Sporları Akademik Temsilcisi Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu ve Master Kürekçiler Spor Derneği Başkanı Fatih Örer’in Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e katkıları sebebiyle teşekkür belgesini takdim etmesiyle başlayan eğitim etkinliğinde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Bugün burada düzenlenen kürek sporları eğitim ve uygulama etkinliği, Gölbaşımızın su sporlarına olan elverişli ortamının ve Mogan Gölü’nün dünya müsabakalarına bile ev sahipliği yapabilecek bir yer olduğunun kanıtıdır. Mogan Gölü’nde düzenlenecek olan her türlü su sporlarına Gölbaşı Belediyesi olarak destek vereceğimizi belirtmek isterim. Buradan Ankara’nın kıymetli üniversite ve spor kulüplerine de çağrı da bulunmak isterim. Gelin ve su sporları için en uygun zemin olan aynı zamanda da elinizin altında bulunan bu doğal güzellikten faydalanın. Ankara Üniversitesi Su Sporları ve Master Kürekçiler Spor Derneği’ne teşekkürlerimi sunar, her zaman kapımızın açık olduğunu tekrardan belirtmek isterim” dedi.
Kürekçilerin Mogan’da devam eden eğitimlerine Gölbaşı’nın eşsiz manzarası da eşlik etti.
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