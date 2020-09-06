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Modadan turizme büyük destek

AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİ, 2020-21 KIŞ KREASYONU DİJİTAL PLATFORM DEFİLESİ İÇİN DOĞAL SAHNE OLDU

Genel 06.09.2020, 11:41
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Modadan turizme büyük destek

Ünlü top modellerin katıldığı moda şovlarıyla dünya çapında ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, yine bir ilke imza attı. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en popüler turizm merkezlerinden biri olan Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi, 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi için doğal sahne oldu. Aralarında Demet Şener Küpeli, Didem Soydan, Deniz Akkaya, Wilma Elles ve eski Türkiye güzellerinin de olduğu 28 manken, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Doğubayazıt’ta gelerek çekimlere katıldı. Ağrı Dağı’nın eteklerinde, tarihi İshakpaşa Sarayı’nda, bölgenin en renkli köylerinden biri olan Meşar Köyü’nde doğal ortamlarda gerçekleştirilen çekimlerde bölge halkının da katılımıyla renkli görüntüler elde edildi.

İş adamı Hikmet Eraslan, doğduğu topraklara olan vefa borcunu, dünyaca ünlü moda şovunu Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine taşıyarak ödedi.

Eraslan, “Doğduğum topraklar olan Doğubayazıt’a vefa borcum var. Yaptığımız bu çalışmanın Doğubayazıt’a hem ekonomik, hem de turizm anlamında fayda sağlayacağına inanıyorum. Doğubayazıt başta olmak üzere Doğu Anadolu’nun tüm illerinin tanıtımına katkıda bulunarak bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Çekilen dijital platform defilesinin dünya genelinde yayın yapan moda ve müzik kanalları aracılığıyla 50’den fazla ülkede gösterimlerinin yapılacağını belirten Eraslan, “Dosso Dossi olarak yaptığımız dünya çapındaki etkinliklerde Türkiye’nin tanıtımına da büyük önem verdik. Şimdi, sıra Doğu Anadolu’da. Doğubayazıt’ın tarihi ve doğal güzellikleri çalışmamızın özünü oluşturacak. Katma değeri yüksek Türk hazır giyim ürünlerini, Türkiye’nin en ünlü mankenleriyle Doğubayazıt’tan dünyaya sunacağız. Tekstil ve moda aracılığıyla Türkiye’nin turizm değerlerinden biri olan Doğubayazıt’a katkı sağlayacağız” dedi.

Dijital platform defilesinin yurt dışı gösteriminin, 21 - 24 Eylül tarihlerinde İstanbul’da Hilton Bomonti Conference Center’da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show öncesinde yapılacağını belirten Hikmet Eraslan şöyle devam etti:

“Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede düzenlenecek bir kampanya ile defile görüntülerini paylaşacağız. Ayrıca, İstanbul etkinliğimize daha önce Antalya ve Bursa’da yaptığımız gibi 30 ülkedeki hazır giyim alıcılarını davet edeceğiz. Pandemi koşulları el verdiği sürece gelebilenleri İstanbul’da ağırlayacağız. Ancak, gelemeyenler için de özel bir ekip kurup, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak online satışlar gerçekleştireceğiz.”

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