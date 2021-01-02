Mobilyada hedef, Çin pazarından uzaklaşan Avrupa ve ABD

Küresel pandemi salgını sonrasında tüm toplumsal davranışlarla beraber sosyalleşme ve alışveriş kriterleri de değişti. Pandemi sonrası mobilya sektöründe de online alışverişte artış devam ediyor.

Divona Home Yönetim Kurulu Başkanı Murat Teker, Çin’in, mobilya ürünlerinde düşük kalitede çalışması, inovasyona bağlı üretim eksikliği, estetik kaygısı taşımadan tasarım gibi sebeplerle Avrupa, Amerika gibi gelişmiş ülke pazarlarındaki payının azalmaya başladığını belirterek, "Mobilya sektörünün hedefi, kaliteli ve estetik mobilyayı tercih eden ve bunun arayışında olan Avrupa ve Amerikalı tüketicilere hitap edecek standartlarda ürünleri pazara sunmak. Bizde de AR-GE ve tasarım ekibimiz, dünya trendlerini takip etmekte, tüketicinin ev, balkon ve bahçe tercihleri ve kullanımlarındaki değişkenleri yaş gruplarına göre gözlemlemekte, renklerdeki modaya uyumluluk araştırmalarını yapmakta ve analizlerden çıkana sonuçlara göre birinci sınıf kaliteli materyallerle ülkelerin ve tüketicilerinin tercihlerine uygun konforlu üretimi esas almaktadır. Mobilya sektöründe modayı oluşturmaktayız" dedi.

Teker, "İnsan doğası gereği zamanını geçirdiği alan ve mekanları güzelleştirme çabası içindedir. Ev, balkon ve bahçede geçirilen fazla süre ev, balkon ve bahçe mobilyalarına talebi artırdı. Pandemi öncesi yüksek hacimli mobilya ürünlerine e-ticaret talebi düşükken pandemi sonrası sektördeki online alışveriş eğilimleri hızla yükseldi. Ayrıca bu dönemde tüm dünyada evden sanal çalışma hayatın bir parçası oldu. Evler, balkonlar ve bahçeleri yaşam alanı ile birlikte çalışma alanları olarak da kullanılmaya başlandı. Tüketicilerin 8 yılda bir değiştirme alışkanlığı gösterdiği mobilya ürünleri dünyadaki lüks konut ve bahçeli ev konseptindeki artışa paralel olarak daha fazla tüketim ve kısa sürede değiştirilme eğilimine geçmiştir" dedi.