Mobilya ve koltuk tamircilerine rağbet arttı

Salgın döneminde vatandaşlar evlerindeki mobilyaları değiştirmek yerine bakım ve onarım yaptırarak kullanıyor.

Ekonomik zorluklar karşısında kullandıkları mobilyalarını değiştirmeyen ya da evlenirken aldıkları ilk göz ağrılarını atmaya kıyamayanlar, eskiyen eşyalarını tamir ettirerek yeniden kullanmayı tercih ediyor. Bursa’nın Mudanya ilçesinde koltuk tamircilerinin yüzü gülüyor.

Koltuk döşemecisi Latif Sözbir, “Bazı vatandaşlarımız mobilya fiyatlarının yüksek olması sebebiyle kullandıkları eski mobilyalarını tamir ve döşeme işi yapan biz esnaflara getiriyor. Sünger ve kumaşlarını değiştirip mobilyaları yepyeni görünüme kavuşturuyoruz. Salgında işlerimiz arttı. Mobilya fiyatlarının pahalılığı ve ekonomik zorluklar bize yaradı. Mobilya döşeme işinin kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasına girmesini istemiyoruz. Günümüzde bu işi yapan esnaflar azalmaya başladı, genç nesillere öğretmeye gayret ediyoruz. Ben çocuklarıma bu mesleği en ince ayrıntısına kadar öğrettim. Benden sonra da işlerine devam edecekler” dedi.