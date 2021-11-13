Mobiltel, halka arz için 18-19 Kasım’da talep toplamaya çıkacak

İSTANBUL (AA) - Mobil telefon ve akıllı cihazlar sektörünün şirketlerinden Mobiltel'in şirket paylarının yüzde 20,29’luk bölümü 18-19 Kasım'da talep toplama yöntemiyle ihraç edilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, 20’nci yılında halka arz ediliyor. Paylarının yüzde 20,29’unun halka arzı için SPK’dan izin alan Mobiltel’in her bir hissesi 1,60 liradan satışa çıkacak.

Mobiltel 2020 yılını 1,8 milyar TL gelir ve 377,6 milyon TL net karla, 2021 yılının ilk 6 ayını ise 980,6 milyon lira gelir ve 76,1 milyon lira net karla kapattı.

Haziran 2021 itibarıyla Türkiye cep telefonu pazarında adet bazında yüzde 5,8, ciro bazında ise yüzde 3,5 pazar payı bulunan Mobiltel, Bilişim 500 araştırmasına göre sektörün en büyük 5 şirketi içinde yer alıyor.

İnfo Yatırım liderliğinde toplam 31 üyeli aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal ve yüzde yüzde 15’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,29 olması öngörülüyor. Halka arz sonrası şirketin ortaklık yapısı yüzde 70,24 Aydın Mıstaçoğlu, yüzde 9,46 Mıstaçoğlu Holding ve yüzde 20,29 halka açık olacak.

“Sabit fiyattan talep toplama” ve “en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70’ine karşılık gelen tutarı finansal borç ödemelerinde, yüzde 30’u ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak.

Ortakların 6 ay boyunca hisse satmama ve şirketin bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü ile gerçekleştirilecek halka arzda yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra yurt dışı kurumsal yatırımcılar da hedefleniyor.

Şirketin 847 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 178 milyon TL artışla 1 milyar 25 milyon TL’ye yükseltilmesi, bununla birlikte mevcut ortak Aydın Mıstaçoğlu’nun sahip olduğu 30 milyon adet payın ortak satışı yoluyla olmak üzere, toplamda 208 milyon adet payın halka arz edilmesinin planlandı. Mobiltel, kendi faaliyet alanında halka açık ilk şirket olacak.





- Mobil telefon pazarı 33 milyar lirayı aştı





Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) Haziran 2021 raporuna göre, Türkiye’de aktif mobil telefon sayısı 77,6 milyon adede ulaştı. Bu rakam, 9 yaş üstü nüfus içerisinde yüzde 109,4 kullanım oranına denk geliyor. 2011 yılında 3G ve 2016 yılında 4,5G’nin devreye girmesi, mobil telefon kullanımında önemli sıçramaları da beraberinde getirdi.



2018-2020 arasında yaşanan fiyat artışları, taksit sayısındaki kısıtlamalar ve Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen mobil telefon pazarında satılan yeni ürün sayısında önemli bir düşüş yaşanmadı. Pazar, adet bazında son üç yıldır yatay seyir izlemesine rağmen fiyat bazında yüzde 39 oranında büyüme gösterdi. GFK verilerine göre, 2018 yılında 24,3 milyar TL olan mobil telefon pazarı büyüklüğü 2020 yılında 33,8 milyar liraya ulaştı.



Bu yılın ilk altı ayında ise 17,3 milyar TL’lik bir satış hacmi yakalandı. Her yıl yaklaşık 1 milyon yeni cep telefonu kullanıcısının eklendiği Türkiye pazarında 6 yeni cep telefonu fabrikasının faaliyete geçmesi, Kovid-19 etkilerinin azalması ve gelecek dönemde 5G teknolojisinin hayata geçmesi ile hızlı bir büyüme trendine dönülmesi bekleniyor.

2001 yılında Motorola’nın Türkiye distribütörü olarak kurulan Mobiltel, 2003 yılında Siemens Mobile, 2005 yılında ise Turkcell’in distribütörlüğünü üstlendi. 2010 yılından bu yana ise Türk Telekom Grubu’nun distribütörlüğünü sürdürüyor.



Mobiltel’in marka portföyünde dünyanın önde gelen mobil ve akıllı cihaz üreticileri olan Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, RealMe, Huawei, Honor, Poco, TCL, Sony, LG, Alcatel, Infinix, Tecno, Zyxel, ZTE, TPLink, JBL, Jabra, General Mobile, Reeder, Casper, Omix, Hometech, S-Link, Soultech gibi global ve yerli markalar da yer alıyor.

Şirket, Türkiye’de Türk Telekom bayilerinin yanı sıra, mobil telefon satan GSM bayileri, elektronik ürün zincir mağazaları, süpermarketler, hipermarketler ve elektronik pazaryerleri ile de doğrudan çalışıyor.





- Turizm ve gayrimenkul yatırımları, büyümeyi destekliyor





Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Mobiltel Turizm Yatırım AŞ’nin ise Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Bishkek Park AVM, Prime Suites Residence ve Sheraton Bishkek Otel’i bünyesinde bulunduran Bishkek Park LLC’de yüzde 96,27 payı bulunuyor.

2020 yılında şirketin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini sağlamak için strateji değişikliğine giden Mobiltel yönetimi, bir taraftan satış ekibini büyüterek, satış kanallarını genişletecek yeni bir yapılanmaya geçerken, diğer taraftan da ürün portföyünü genişleterek büyüme potansiyeli yüksek görülen giyilebilir teknolojiler ve akıllı cihazları portföyüne katma kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mobiltel Genel Müdürü Yücel Kubanç, bu strateji değişikliği ile 2020 yılını pazarın üzerinde bir büyüme ile kapattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“2018 yılını 1,2 milyar lira, 2019 yılını ise yüzde 10,8 büyüme ve 1,3 milyar lira satış geliri ile kapattık. Kovid-19 döneminde ertelenen satışlara rağmen, aldığımız stratejik kararlarla 2020 yılını yüzde 33’lük ciro artışı ile kapatarak, gelirlerimizi 1,8 milyar liraya çıkardık. Bu yılın ilk 6 ayında ise, salgında ertelenen alımların satışa dönmeye başlamasıyla satış gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,3 artırarak 980,6 milyon liraya ulaştırdık. Halka arzdan alacağımız güçle sürdürülebilir sağlıklı büyümemizi devam ettirerek mobil telefon ve akıllı cihazlar pazarındaki payımızı artırmaya odaklanacağız.”