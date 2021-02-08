M.Kemalpaşa’ya 15 yeni doktor

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde son dönemde tayin olan doktorlarla birlikte toplam hekim sayısı 53’e yükseldi.

Devlet Hastanesi’ne son 3 ay içinde 8 pratisyen hekim, 2 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 3 iç hastalıkları uzmanı ve iki de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak üzere toplam 15 hekim tayin edildi..

Op.Dr. Hamza Furkan Şen (Kadın Hastalıkları ve Doğum), Uz.Dr. Burcu Solmaz (Çocuk Hastalıkları), Uz.Dr. Kübra Şahin (Dahiliye), Uz.Dr. Ömer Güneş (Çocuk Hastalıkları),Uz.Dr. Müge Karacakayalılar (Dahiliye), Op.Dr. Tuğberk Güçlü (Kadın Hastalıkları ve Doğum) ve Uz.Dr. Reşat Taşçı (Dahiliye), Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ndeki yeni görevlerine başladı.

Pratisyen hekimlerin âcil servis, evde sağlık ve aşı polikliniğinde, uzman hekimlerin ise branş polikliniklerinde hasta kabulüne başladıkları bildirildi.

Başhekimliğini Uz.Dr. Asuman Erdinçoğlu’nun yaptığı Devlet Hastanesi’nde Şubat 2021 tarihi itibariyle 39’u uzman, 14’ü pratisyen toplam 53 doktor hizmet veriyor.