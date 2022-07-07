MKE’den Yavuz obüsü için Malezya’ya ihracat hamlesi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi, yerli ve milli imkanlar ile üretilen Yavuz obüsünde tarihi bir başarıya daha imza atıyor. MKE tarafından üretilen obüsün ilk ihracatının Malezya’ya yapılması planlanıyor.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ve beraberindeki heyet resmi ziyaret kapsamında Türkiye’de bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaretler çerçevesinde MKE’nin Gazi Fişek Fabrikası’nda incelemelerde bulunan Malezya Başbakanı Yakub, başta 155mm Yavuz ve 105mm Boran obüsleri olmak üzere şirket tarafından üretilen çeşitli ürünler hakkında bilgiler aldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı ve Malezya Başbakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yayımlanan görüntülerde Başbakan Yakub’un özellikle Yavuz ile yakından ilgilendiği gözlemlendi. Edinilen bilgiye göre, Malezya ile imzalanması planlanan anlaşma kapsamında Yavuz obüsünün ilk kez bu ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de MKE ve MA Analytics arasında fişek üretim hattı kurulumuna yönelik mutabakat zaptı imzalandı. MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ve MA Analytics Genel Müdürü Rasyad Anwar tarafından imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde de iki ülke arasında fişek üretimi noktasında işbirliği yapılacak.

MKE’nin gurur tablosu 155mm Yavuz obüsü

MKE, Fırtına obüsünün alandaki etkinlik ve hareket kabiliyetini yükseltmek maksadıyla çalışmalarını hızlandırarak Yavuz obüsünü geliştirmişti. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da alınan geri dönüşler ile sahadaki kabiliyetlerinin daha da artırılması planlanın Yavuz obüsü 155 milimetre 52 kalibre silah sistemine sahip. 6x6 araç sistemine montelenen Yavuz obüsü, bu sayede zorlu arazi koşullarında da kullanılabiliyor. Kalifikasyon testlerini başarı ile tamamlayan Yavuz obüsü 90 saatte kilometre hıza ulaşabilirken 5 mürettebat taşıma kapasitesi ile de geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Yavuz obüsü ayrıca NATO standartlarında mühimmatlar kullanarak atımını gerçekleştirebiliyor.