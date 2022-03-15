MKE’den 72’nci kuruluş yıldönümü için özel klip

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi 72’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video klip yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından da paylaşılan video klibin yer aldığı gönderide, "Bağlı kuruluşumuz Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin 72’nci yıl dönümünü kutluyor, ülkemiz ve asil milletimiz için fedakârca görev yapan tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Makine ve Kimya Endüstrisi ise sosyal medya hesabından yayımladığı videoyu, "Asil Türk Milleti ve Kahraman Türk Ordusuna hizmet ile geçen yüzlerce yıllık tecrübe. Aşılmaz denilen surların önünde başlayan destansı hikayemiz Türk Milleti var oldukça devam edecek" ifadeleriyle paylaştı.