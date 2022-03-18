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MKE’den 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne özel klip
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 107’nci yılı vesilesiyle özel bir video klip hazırladı.
Genel 18.03.2022, 10:10
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 107’nci yılı vesilesiyle özel bir video klip hazırladı.
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından hazırlanan video klip, sosyal medya hesaplarında, "Çelikten ordulara karşı bağımsızlık ruhu ile bilenmiş Türk milletinin Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere al sancağımıza rengini veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadeleri ile paylaşıldı.