MKE üst yönetimine “Ulusal Yeterlilik Sistemi” hakkında bilgilendirme

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi’nin daveti üzerine, MKE üst yönetimi, fabrika müdürleri, insan kaynakları yöneticileri ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yönelik Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından “Ulusal Yeterlilik Sistemi” hakkında bilgilendirme yapıldı.

MKE Genel Müdür Yardımcısı Ali Keskinkılıç takdimi ve MKE Kurum Başkan Yardımcısı Metin Karaman’ın açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda, Birim Koordinatörü Abdullah Özdemir tarafından ulusal yeterlilik sistemi, sistemin bileşenleri ve konunun MKE için stratejik önemi hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Savunma sanayiinde ihtiyaç duyulan yeni ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin MKE Akademi bünyesinde geliştirilmesi dahil olmak üzere, MYK ile işbirliklerinin artırılması kararlaştırılan toplantıda, katılımcıların mevzuat uygulamalarına ilişkin soruları da cevaplandırdı. Toplantı, MKE Genel Müdür Yardımcısı Arel Çağman’ın kapanış konuşmaları ile sona erdi.

Öte yandan, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi ziyareti ile milli mücadele yıllarında Türk savunma sanayiinde MKE’nin rolü ve önemine ilişkin farkındalık da oluşturuldu.