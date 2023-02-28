MİT’ten Süleymaniye’de Kritik Operasyon: Terörist Ramazan Güneş Türkiye’ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın sözde özel güç mensubu Soreş Soreşger kod adlı Ramazan Güneş’i örgüt tarafından ‘güvenli bölge’ olarak görülen Irak Süleymaniye’de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile Türkiye’ye getirdi.

MİT, PKK/KCK yapılanmasına darbe vurmaya devam ediyor. Örgütün sözde özel güç mensubu Soreş Soreşger kod adlı Ramazan Güneş, MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonla Türkiye’ye getirildi. Örgüt tarafından ‘güvenli bölge’ olarak görülen Irak’ın Süleymaniye şehrinde MİT’in gizlenme ve kılık değiştirme uzmanları tarafından yakalanan terörist Ramazan Güneş, bugüne dek pek çok güvenlik personelinin şehit edilmesinde rol oynamıştı.

MİT tarafından hedef listesine alınmıştı

Terörist Ramazan Güneş, 2011-2017 yılları arasında PKK/KCK tarafından Hakkari Çukurca’da gerçekleştirilen 12 eylemde bizzat yer alarak 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusu olmak üzere toplam 60 güvenlik personelimizin şehit edilmesinde aktif rol oynamış ve bu nedenle MİT tarafından hedef listesine alınmıştı.

MİT’in gizlenme ve kılık değiştirme uzmanları sahada

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde MİT’in saha ajanları tarafından Süleymaniye’de saklandığı tespit edilen terörist Ramazan Güneş, yaklaşık bir yıl süren çalışma ile kontrol altına alındı. Uygun koşulların oluştuğuna karar veren operasyon sorumluları tarafından süreç başlatıldı. Bu kapsamda terörist Ramazan Güneş, MİT’in gizlenme ve kılık değiştirme uzmanı saha ajanları tarafından düzenlenen baskınla yakalanarak derdest edilerek, farklı yöntemlerle Türkiye’ye sağ olarak nakledilmesi sağlandı.

Terörist Ramazan Güneş, örgüte 2008 yılında katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye’de uzun yıllar faaliyet yürüttü. 2009 yılında örgütün özel kuvvetler birimine seçilen Güneş, 19 Ekim 2011’de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Hakkari’nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldı.

Terörist Ramazan Güneş’in terör sicili kabarık

Terörist Ramazan Güneş, 2011-2017 yılları arasında; Hakkari/Çukurca Asayiş Komando Tabur Komutanlığı’na yönelik 2011’deki roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğu, Çukurca/Gezgintepe mevkiinde 2011’de 2 askerin şehit olduğu, Çukurca karayolu üzerinde güvenlik güçlerimize yönelik Ağustos 2011’de gerçekleştirilen ve 9 askerin şehit olduğu, Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi, TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya 19 Ekim 2011’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve 26 askerin şehit olduğu, Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait sivil polis aracının, 7 Ağustos 2011’de Cumhuriyet Lisesi önündeki yoldan geçişi sırasında, el yapımı patlayıcı (EYP) ile gerçekleştirilen ve 1 polisin şehit olduğu, Şubat 2012’de Hakkari/Çukurca’da 49 Tepe olarak bilinen üs bölgesine gerçekleştirilen ve 3 askerin şehit olduğu, Ağustos 2012’de Çukurca/Merkez/Geçimli Jandarma Karakolu’na gerçekleştirilen ve 6 asker ile 2 köy korucusunun şehit olduğu, Çukurca/Güven Dağı ve Hisar Dağı bölgesinde bulunan güvenlik güçlerine yönelik olarak Ekim 2016’da gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu, Çukurca-Kazan Vadisi-Han Tepe ve Kale Tepe bölgesine yönelik 02/09/2016’da yaklaşık 200 PKK/KCK mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen ve 7 askerin şehit olduğu, Çukurca Güven Dağı Üs Bölgesi’ne 5 Ekim 2017’de gerçekleştirilen ve 1 askerin şehit olduğu, saldırılarda yer aldı.