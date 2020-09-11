MİT, PKK/KCK mensubu İsa Özer’i Ukrayna’dan Türkiye’ye getirdi
UKRAYNA’DA BULUNAN PKK/KCK MENSUBU İSA ÖZER, MİT’İN YURTDIŞI OPERASYONU İLE TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ
Ukrayna’da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT’in yurtdışı operasyonu ile Türkiye’ye getirildi.
Hakkında yakalama kararı çıktıktan sonra Türkiye’den kaçan PKK/KCK üyesi terörist İsa Özer’in bir süredir Odesa’da olduğu tespit edildi. Terör faaliyetlerini Ukrayna’dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT’in özel yöntemleriyle Türkiye’ye getirilerek adalete teslim edildi.
Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinin “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer’in ayrıca “Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Resmi Belgede Sahtecilik Yapma” suçlarından da açılmış çok sayıda davası bulunuyor.
PKK/KCK’ya 1996’da katılan İsa Özer’in Romanya’da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu ve Türk vatandaşlarından zorla haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı ve sonrasında sınır dışı edildiği, 2012’de ise PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada tutuklandığı bilinirken tahliye edilmesi akabinde 2014’te PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisi’nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldığı öğrenildi.
Hakkında arama kararı çıkarılması sonrasında yasadışı yollarla Türkiye’den kaçtığı anlaşılan terörist MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirilerek adalete teslim edildi.
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