MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

ANKARA (AA) - MİT ile Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin yürüttükleri istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucunda, DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 zanlı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Ekipler, sabah erken saatlerde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 23'ünü gözaltına aldı.

Zanlılardan bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları da öğrenildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.