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Mısır’da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı

MISIR’DA BİR KİŞİNİN MİDESİNDEN 6 BİN 500 MISIR LİRASI, 4 SAATLİK AMELİYATIN ARDINDAN ÇIKARILDI.

Genel 10.09.2020, 16:09
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Mısır’da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı

Mısır’da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası, 4 saatlik ameliyatın ardından çıkarıldı.

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Al Kasr Al Einy Hastanesine midesinde 6 bin 500 Mısır Lirası bulunan bir kişi getirildi. Rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan kişinin midesindeki paralar 4 saatlik ameliyat sonucu çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar tarafından yapılan açıklamada hastanın midesinde bulunan kağıt para nedeniyle karın bölgesinde şiddetli ağrı çektiği belirtildi. Doktorlar, kişinin bağırsaklarında da şiddetli enfeksiyonlar meydana geldiğini, hastaneye kaldırıldığında durumunun kritik olduğunu açıkladı. Para yutan kişi 4 saatlik ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Doktorlar yaptıkları incelemeler sonucu kişinin farklı zaman aralıklarında parayı yuttuğunu belirledi.

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