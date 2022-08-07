Mısır yüklü “Rojen” isimli tahıl gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

İngiltere’ye gitmek üzere Ukrayna’dan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde demirleyen "Rojen" isimli gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri sonucu 22 Temmuz’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" çerçevesinde İngiltere’ye gitmek üzere dün akşam saatlerinde Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’ndan ayrılan 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen" isimli gemi, İstanbul’un kuzeyinde demirlediği noktada denetlendi. Denetimleri tamamlanan gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde görüntülenen gemi İngiltere’ye doğru yol aldı.