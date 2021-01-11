Mısır unu, buğday unu, su ve şekerden oluşan şifa

Geleneksel bir Türk içeceği olarak kış aylarının vazgeçilmezi olan boza, metabolizmayı koruyan, hastalıkları geciktiren özellikleri ile vitamin deposu özelliği taşıyor. Direnç ve bağışıklık sistemini güçlendiren boza, pandemi döneminde ise sükse yapan içecekler arasında yerini aldı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklarda artmaya başladı. Hastalıklar karşısında dirençli olmak isteyen vatandaşlar da doğal ve geleneksel ürünlerle, kış aylarında kendilerini korumaya çalışıyor. Kış aylarında geleneksel olarak tüketilen ürünlerin başında gelen boza ise içeriğindeki demir, fosfor, niyasin, sodyum, A, B1, B2 ve E vitaminleri ile şifa deposu niteliği taşıyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren boza, pandemi döneminde ise sükse yapan içecekler arasında yerini aldı. Boza’nın vücudu güçlü kılarak direncini artırdığını söyleyen Sakarya’nın asırlık boza üretici firmalarından birinde çalışan Turhan Şen, bozanın probiyotik özelliğinden dolayı vücuttaki mikropları öldürdüğünü ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Bozanın, hafif ekşi olarak içildiği zaman doğal maden suyu görevi gördüğünü ve mideyi rahatlattığını belirten Şen, bozanın bol tarçın ve leblebi ile tüketilmesini tavsiye etti.

Bozanın probiyotik özelliği olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir

Özellikle pandemi döneminde sükse yapan bozanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirteni Turhan Şen, “Boza kış içeceğidir. Soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklara iyi gelmesinin yanında en büyük faydası doğum yapan annelere bol süt yapar, protein ve enerji deposudur. Boza daha çok kuru baklagillerden yapılır, biz mısır unundan yapıyoruz. Mısır unu, buğday unu, su ve şekerden oluşan bir içecektir. Vatandaşlara bozayı kışın bol bol tüketmelerini tavsiye ederim. İçinde asit olmayan özellikle çocukların kemik yapılarını güçlendirir, nezle ve çeşitli hastalıklardan korur. Bu pandemi döneminde boza daha da çok öne çıktı. Probiyotik özelliği olduğu için mikropları öldüren ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir içecektir. Boza sıcağı fazla sevmediği için kışın tüketilir sıcağa maruz kaldığında ekşime yapar ama hafif ekşi bir şekilde içilirse de doğal maden suyu görevi görür, mide hazmını kolaylaştırır. Her kışın sabit tüketilen yiyecekler vardır mesela evlerde annelerimizin yaptığı tarhana, turşu gibi bozada bu yiyeceklere benze o yüzden kışın içilir, bağışıklığı güçlendirir. Bu durumda da boza kışın hasta olmaktan koruduğu için pandemi döneminde tercih edilen içecekler arasında yer alır” dedi.

Tarçın tat verir, leblebide garnitürüdür

Bozanın servisi ve kullanım koşullarından bahseden Şen, “Boza oda sıcaklığında veya soğuk içilir. Servisi ise bol tarçın ve leblebili şekilde içilir. Tarçın tat verir, leblebide onun garnitürüdür, süsüdür. Aynı zaman da leblebi midenin suyunu aldığı için rahatlatır hazmı kolaylaştırır. Bozanın ömrü kısadır. Biz dükkanımızda yaptığımız bozalara koruyucu madde eklemiyoruz çünkü günlük tüketiyoruz. Bunun en fazla soğuk, serin yerde saklanması şartıyla 3-4 günlük ömrü var ondan sonra hafif ekşimeye başlar. Çoğu müşterimiz ekşi sevmediği için bunların kısa sürede tüketilmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.