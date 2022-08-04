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Mısır piramitlerinde uçuş gösterisi

Mısır ve Güney Kore, Mısır’ın başkenti Kahire’de 2022 Piramitler Uçuş Gösterisi’ni ortak şekilde gerçekleştirdi.

Genel 04.08.2022, 23:19
Mısır piramitlerinde uçuş gösterisi

Mısır ve Güney Kore, Mısır’ın başkenti Kahire’de 2022 Piramitler Uçuş Gösterisi’ni ortak şekilde gerçekleştirdi.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin Gize bölgesinde bulunan piramitlerde Mısır ve Güney Kore ortak uçuş gösterisi düzenledi. 2022 Piramitler Uçuş Gösterisi’nde Mısır Hava Kuvvetleri’nin "Gümüş Yıldızlar" ve Güney Kore’nin "Kara Kartallar" akrotim ekipleri yer aldı.

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