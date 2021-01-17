Mirasçılık belgesi ve vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi

E-devlet üzerinden mirasçılık belgesi sorgulanması hizmeti vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Dört yılda 6 milyondan fazla sorgulama yapıldı. Vasiyetname sorgulama sayısı da üç yılda 10 milyonu geçti.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, UYAP sistemi üzerinden hazırlanan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve “Mirasçılık Belgesinin İptali” kararlarının e-devlet üzerinden alınmasını sağlamıştı. Tamamı Adalet Bakanlığı mühendislerince hayata geçirilen uygulamayla birlikte 16 Aralık 2016’dan bu yana mirasçılık belgesi e-devlet üzerinden görüntülenebiliyor.

UYAP sistemi ile e-devlet arasında kurulan uyum neticesinde “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve “Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları 2020 yılında 1 milyon 545 bin 224 kez sorgulandı. Böylece uygulamanın başladığı 16 Aralık 2016 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında toplam sorgulama sayısı 6 milyon 320 bin 260 oldu.

Adalet Bakanlığı, e-devlet üzerinden sunduğu hizmetlere “Vasiyetname Sorgulama”yı da eklemişti. Bu kapsamda sulh hukuk mahkemelerince açılan vasiyetnameler 22 Şubat 2018’den bu yana e-devlet üzerinden görüntülenebiliyor. 2020 yılının tamamında “Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama” ekranı üzerinden 2 milyon 879 bin 396 adet sorgulama yapıldı. Uygulamanın başladığı 22 Şubat 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ise sorgulama sayısı 10 milyon 85 bin 457’e ulaştı.

Kimler sorgulama yapabiliyor?

Mirasçı olarak UYAP’a kayıtlı olan vatandaşlar e-devlet uygulamasından “Veraset İlamı Sorgulama” hizmetine girerek mirasçısı olduğu dosyaları sorgulayabiliyor ve mirasçılık belgesini görüntüleyebiliyor. Ayrıca mirasçı, murisin taraf olduğu hukuk, idari yargı ve icra dosyalarını da sorgulayıp o dosyalar hakkında bilgi alabiliyor. Bu uygulama için de yine kişinin murisin mirasçısı olarak UYAP sisteminde kayıtlı olması gerekiyor.