Minyatür sanatçısı Nusret Çolpan’ın anısına Fatih’te sergiler açıldı

Minyatürün kadim ilkelerine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan çağdaş bir nakkaş Nusret Çolpan, Fatih Belediyesi’nin iki farklı mekanda açtığı sergilerle anılıyor. 2008 yılında hayatını kaybeden Nusret Çolpan’ın anısına açılan, "Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan" sergisi sanatsevelerle buluştu.

Serginin birinci durağı Fatih Belediye Başkanlığı binasında bulunan sanat galerisinde izleyicilerle buluştu. Bu sergide Nusret Çolpan’ın eserlerinden yola çıkarak genç sanatçıların hazırladığı video uygulamaları ve enstalasyonlara yer veriliyor. Kadırga Sanat Galerisinde ise Nusret Çolpan’a ait 40 eser sergileniyor. Proje yönetmenliğini Osman Özsoy’un üstlendiği "Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan" sergisinin küratör ekibinde ise Numan Noyan Küçük, Yıldırım İnce ve Taha Oğuz Sartekin yer alıyor. Serginin danışmanlığını ise Nusret Çolpan’ın öğrencisi olan minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç yapıyor.

Fatih’in kültür sanatla anılması için çalışıyoruz

Merhum Nusret Çolpan’ın ailesinin de katılımıyla gerçekleştirilen sergi açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih’in kütüphaneler, sanatçılar, yayınevleri ve sanat galerileriyle anılmasını arzu ettiklerini ve bu yönde çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Başkan Ergün Turan, kültürel bir muhit oluşturmanın önemine de değinerek, "Bizim medeniyetimiz inşa ve ihya medeniyetidir. Tek başına inşa etmek yetmiyor. Bazen inşa etmeyi, ihya etmek gibi anlıyoruz. İhya etmek, yani yeniden hayat vermek insanla olan bir şey. İnsanın kalitesiyle içinde bulunduğu mekân da ihya olmuş oluyor" dedi.

Sergi salonunun adı Nusret Çolpan oldu

Fatih’ten yaşadığı mekâna iz bırakan çok sayıda önemli şahsiyetin geçtiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti: "Serginin yer aldığı salonunun adını, hem Fatihli olması hem de yeri doldurulamayacak bir şahsiyet olması hasebiyle Nusret Çolpan sergi salonu olarak değiştirdik. Sergi 2 ayrı mekânda 2 ay boyunca devam edecek. Genç sanatçıların hazırladığı çağdaş yorumlar ve dijital uygulamaların yanı sıra Kadırga Sanat Galerileri’nde ise Nusret Çolpan’ın eserleri sergileniyor.”

Gençler yakından tanıyacak

Sergi danışmanı minyatürist Gülçin Anmaç ise koleksiyoner sergisi yapmanın zorluğuna işaret ederek, "Genç bir bakışla dijital sanat ve hareket eden animasyonla sergi fikri geleneksel sanatlarımızda ilk olacak. Bu çok önemli. Gençlere Nusret Hocamızı daha yakın hissettirecek bir sergi. Onu hiç bilmeyenlerin bile kendilerine yakın hissedecekleri bir sergi oldu. Bunun için biz çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.