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Miniklerin yüzü artık daha fazla gülecek

Covid-19 pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalardan diğer vatandaşlardan daha fazla etkilenen özel çocuklar ve aileleri, sürecin sıkıntılarını Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve psikolojik destekleriyle aşıyor. Proje kapsamında minikler hem sağlık hizmeti alıyor, hem de eğlenceli vakit geçirme imkânı buluyor.

Genel 05.03.2021, 11:55
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Miniklerin yüzü artık daha fazla gülecek

Covid-19 pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalardan diğer vatandaşlardan daha fazla etkilenen özel çocuklar ve aileleri, sürecin sıkıntılarını Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve psikolojik destekleriyle aşıyor. Proje kapsamında minikler hem sağlık hizmeti alıyor, hem de eğlenceli vakit geçirme imkânı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yararına olan sosyal projelerine de aksatmadan devam ediyor. Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından Kent Konseyi ve Bursa Down Kardeşliği Derneği ortaklığında ‘Bir ev bir dünya’ projesi başlatıldı. Pandemi sürecindeki yaşanan kısıtlamalardan daha fazla etkilenen görme, işitme, ortopedik, otizm, down sendromu, cerebral palsi, ağır kronik hastalık gibi özel ihtiyaçlı çocuklar ve aileleri, karşılaştıkları zorluklarla baş edebilme konusunda uzmanlar tarafından destekleniyor. Danışmanlık, sağlık, eğitim ve sosyal destek hizmetlerine erişimleri de kolaylaşırken, çocukların gelişiminin takibi de yapılıyor. Projeye, Bursa’da ikamet eden 0-3 yaş aralığındaki çocukların aileleri 0224 716 21 82 nolu telefondan veya engellilersbmd@bursa.bel.tr adresine mail atarak başvuru yapabiliyor.

Ailelerle görüşmeler yapan Psikolog Oya Berber, Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından covid döneminde 0-3 yaş arasındaki çocukların sağlık hizmetlerinden daha rahat yararlanması ve eğitimlerinin aksamaması için aileleri destekleyici program hazırlandığını dile getirdi. Çalışmanın sürdürülebilir olduğunun altını çizen Berber, “Sürekli ailelerle irtibat hâlindeyiz. Proje kapsamında ailelerle görüşüyoruz. Daha sonra aile danışmanlığı, eğitim hizmeti, fizyoterapi desteğiyle ailelere pandemi sürecinde eksik kaldıkları ara destekleri sağlıyoruz. 30 aileyle belirli periyotlarla görüşmeler yaptık. Yeni kayıtlar almaya devam ediyoruz” dedi.

Proje paydaşlarından Bursa Down Kardeşliği Derneği’nin Başkanı Gülay İbiloğlu, 2015 yılında birkaç down sendromlu çocuğun aileleri tarafından kurulan dernekte hak savunuculuğu ve aile danışmanlığıyla ilgili ailelere destek verdiklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ‘Bir ev bir dünya’ projesini gerçekleştirdiklerini belirten İbiloğlu, 0-3 yaş çocukların eğitimi ve ailelerin bilgilendirilmesiyle ilgili güzel çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Fizyoterapist Sevnur Mustafa ise, proje kapsamında çocukların değerlendirmesinin yapıldığını, ev programları şeklinde ödevler verildiğini ve takibinin yapıldığını ifade etti.

Projeye katılan aileler ise verilen desteğin çocukları ve kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, çalışmanın uzun soluklu olmasını istediklerini söyledi.
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