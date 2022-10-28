Minikler Cumhuriyetin 99. yıl dönümü dolayısıyla jandarmaya konuk oldu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla minik öğrencileri ağırladı.

Efeler ilçesindeki özel bir kreş ve gündüz bakım evinde eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği’nin organizesinde ’gücümüz sevginiz’ ilkesi ile Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Helikopter Filo Komutanlığı’nı ziyaret etti. İlk olarak Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na gelen minikler, Türk bayrakları ve balonlarla karşılandı. Miniklere, Trafik Jandarması, Motosikletli Jandarma Asayiş Timi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından jandarmayı tanıtıcı bilgiler verilerek, İz Takip Köpek Timi tarafından gösteriler yapıldı. Jandarma arabaları ve motorlarına binen öğrenciler telsizden anons ederek Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutladı. Öğrenciler daha sonra jandarma ile ilgili özel olarak hazırlanan çizgi filmin ilk bölümünü izledi. Ardından Jandarma Komutanlığı’na götürülen öğrenciler burada helikopteri yakından inceledi. Helikopterlere binen minik öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Çoğu zaman havada ya da televizyonda gördükleri helikopterleri yakından gördükleri için heyecanlandıklarını belirten öğrenciler, helikopterleri çok sevdiklerini belirtirken, Kreş ve gündüz bakım evi öğretmeni Ayşe Çimen ise, "Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza, Atatürk’ü anlatmak, Cumhuriyetin değerlerini ve bağımsızlık bilincini aşılamaktı. Çocuklarımız burada önce jandarmanın çalışmaları hakkında bilgi aldı sonra da helikopterlere binerek güzel bir gün geçirdi. Bizleri burada ağırlayan değerli komutanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.