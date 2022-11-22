Minikler ameliyata akülü araba ile gidiyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ameliyat olması gereken miniklerin endişe ve korku yaşamamaları için çocuklar ameliyathaneye akülü arabayla götürülüyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde çeşitli nedenlerle tedavi gören, ameliyat olması gereken miniklerin ameliyat korkusu ve stresini azaltabilmek için bir süre önce akülü araç uygulaması başlatıldı. Uygulamayla miniklerin ameliyathaneye endişesiz bir şekilde gitmesini sağlamak amaçlanırken, minikler servislerinden ameliyathaneye giderken akülü araba kullanıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Nurettin Yiyit de akülü araçlarına binerek ameliyathanenin yolunu tutan minikleri uğurladı. Balonlarla süslenen araçlara binen minikler, ameliyat alanına gitmeden sağlık çalışanlarına el sallamayı ise ihmal etmedi.