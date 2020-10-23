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Minik Utku yeni bisikletine kavuştu

BARTIN’DA YOL KENARINDA OTURAN BİR ÇOCUĞUN ÖNÜNDEKİ BİSİKLET DALGIN BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN EZİLMİŞTİ. O SÜRÜCÜ MİNİK ÇOCUĞA SIFIR BİSİKLET HEDİYE ETTİ. YENİ BİSİKLETİNİ GÖRÜNCE HAVALARA UÇAN ÇOCUK GÜN BOYU ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE BİSİKLET SÜREREK YENİ BİSİKLETİNİN KEYFİNİ ÇIKARDI.

Genel 23.10.2020, 10:20
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Minik Utku yeni bisikletine kavuştu

Bartın’da yol kenarında oturan bir çocuğun önündeki bisiklet dalgın bir sürücü tarafından ezilmişti. O sürücü minik çocuğa sıfır bisiklet hediye etti. Yeni bisikletini görünce havalara uçan çocuk gün boyu arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürerek yeni bisikletinin keyfini çıkardı.

Olay Bartın merkeze bağlı Çaydüzü Mahallesindeki 77 nolu sokakta meydana geldi. Dalgın sürücü yol kenarında oturan henüz 6 yaşındaki Utku Yalçın’ın hemen önünde duran bisikletini fark etmeyerek üstünden geçti. Sürücünün hiçbir şey olmamışçasına yoluna devam etmesi ise tepkilere neden oldu.

Bisikletinin ezilişini an ve an izleyen Utku büyük korku yaşarken ezilen bisikletinin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı da büyük üzüntü yaşadı.

Olayın yaşandığı günün sonrasında bisiklete binen diğer arkadaşlarını üzgün gözlerle izleyen Utku yeni bisikletine kavuştu. Güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan o anların ardından aracıyla bisikleti ezen sürücü ve ailesi Utku’ya yeni alınmış sıfır bir bisiklet hediye etti.

Kendisi için alınan sıfır bisikleti görünce mutluluktan havalara uçan minik çocuk gün boyunca arkadaşlarıyla birlikte bisiklete binip yeni bisikletinin keyfini çıkardı.

Yeni bisikletini görünce sevinçten çığlık attığını söyleyen Minik Utku, “Mutluyum. Adam akşam getirdi. Çok mutlu oldum. Sevinçten çığlık atıyorum. Çok sevindim yani ne diyeyim.” Diyerek duygularını dile getirdi.

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