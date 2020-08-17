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Minik sporculardan Başkan Şerifoğulları’na videolu moral
KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN VE EVİNDE TEDAVİSİ DEVAM EDEN BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI’NA, MİNİK SPORCULAR ÇEKTİKLERİ VİDEO İLE MORAL VERDİ.
Genel 17.08.2020, 16:47
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Korona virüs testi pozitif çıkan ve evinde tedavisi devam eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na, minik sporcular çektikleri video ile moral verdi.
Covid-19 testi pozitif çıkan ve evinde tedavisi devam eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na, Elazığ Belediyesi Spor Kulübü sporcuları çektikleri video ile moral ve destek verdi. Minik sporcular çektikleri kısa videolar ile Başkan Şerifoğullarına, “İyileşerek aramıza dönmenizi umut ediyoruz”, “Başkanım en kısa sürede sağlığınıza kavuşmanız dileğiyle, geçmiş olsun”, “Şahin başkanım sizin iyileşmenizi diliyorum, geçmiş olsun” mesajları gönderdi. Elazığ Belediyesi resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük beğeni aldı.
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