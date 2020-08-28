Minik Patiler ‘Benim Kedim’ yarışmasında buluştu
YARIŞMANIN SONUNDA, EN ÇOK BEĞENİYİ VE ETKİLEŞİMİ ALARAK; EN TATLI, KOMİK VE HAYLAZ BULUNAN KEDİLERİN SAHİPLERİNE MAMA HEDİYE EDİLDİ.
Kartal Belediyesinin, “8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü” dolayısı ile sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı ‘Benim Kedim’ yarışması sonuçlandı. Belediyenin sosyal medya hesaplarının etiketlenerek paylaşıldığı birbirinden sevimli fotoğraflar arasından en çok beğeni alan, tatlı, komik ve haylaz minik patilerin sahiplerine, mama hediye edildi.
Kartallıların birbirinden sevimli kedileri, Kartal Belediyesinin başlattığı ‘Benim Kedim’ yarışmasında buluştu. Yarışmada, yüzlerce sosyal medya kullanıcısı birbirinden sevimli kedi fotoğraflarını, belediye hesaplarını etiketleyerek, ‘Benim Kedim’ başlığı ile paylaştı. Yarışmanın sonunda, en çok beğeniyi ve etkileşimi alarak; en tatlı, komik ve haylaz bulunan kedilerin sahiplerine mama hediye edildi.
Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesinin hayvan dostu bir belediye olduğunu kaydederek, ‘Benim Kedim’ yarışmasına katılan tüm hayvanseverlere teşekkür etti.
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