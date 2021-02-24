Minik kuzu sırtındaki yükten kurtuldu

Iğdır’da birkaç gün önce dünyaya gelen minik kuzunun sırtında bulunan su torbasına benzeyen parça ameliyat ile alındı. Iğdır’a 21 kilometre uzaklıkta bulunan Bulakbaşı köyünde hayvancılık ile uğraşan Yaşar Dönmez’e ait koyunun doğurduğu kuzu, görenleri hayrete düşürdü.

“Sağlıklı dünyaya gelen kuzunun sırtındaki parça ameliyatla alındı”

Konu ile ilgili açıklama yapan kuzu sahibi Yaşar Dönmez, yıllardır hayvancılık yaptığını ve ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini söyledi. Dönmez, “Bu kuzumuz iki gün önce doğdu. Doğduktan sonra sırtında bir parça olduğunu fark edince veteriner hekimi aradık. Veteriner ile konuştuktan sonra kuzuyu kliniğe getirmemizi söyledi. Kuzuyu gören veteriner, ameliyat olması gerektiğini söyledi. Yıllardır hayvan besiciliği ile uğraşıyorum ama böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum” dedi.

Iğdır merkezde veteriner hekim olan Maksut Ürekil ise, “Hayvan sahibi bizi arayarak hayvanın sırtında bir kitle olduğunu anlattı. Biz de kendisine görmeden bir şey yapamayız dedik. Daha sonra hayvanı bize getirdiğinde anormal durum olduğunu gördük ve ufak bir operasyon yapmamız gerektiğini kendisine söyledik. Yapacağımız operasyonun yaklaşık 30 dakika süreceğini hayvan sahibine belirttik ve kendisi de kabul etti” ifadelerini kullandı.

Kuzuyu ameliyat ettiklerini ve ameliyatın ise başarılı geçtiğini belirten Ürekil, "Operasyonumuz başarılı bir şekilde geçti. Minik kuzunun sırtında bulunan fazlalığı aldık. Kuzu, bir hafta pansuman ve kontrollerinin yapılmasının ardından kendini toparlar ve sağlığına kavuşur. Önceden kuzunun koşmasında ve dengesinde sıkıntı oluyordu. Ameliyat sonrası kuzu tamamen rahatladı ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürecek” şeklinde konuştu

Başarılı geçen ameliyat sonrası hayvan sahibi Yaşar Dönmez, bakımını yapmak üzere kuzuyu evine götürdü.