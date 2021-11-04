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Minik gıda koruyucuları israfa dur diyecek

Dünyanın en büyük problemlerinden biri olan gıda israfına dikkat çekmek ve küçük yaşlardan itibaren çocuklara küresel sorunlarla ilgili farkındalık kazandırmak için geliştirilen İyilik Yap: Gıdayı Koru!” School Gardening Programı ile Türkiye genelinde 144 okul kampüsü tarım alanına dönüştürüldü. Bu kapsamda ilkokul ve okul öncesi öğrencileri gıda koruyucuları oldu.

Genel 04.11.2021, 14:23
Minik gıda koruyucuları israfa dur diyecek

Dünyanın en büyük problemlerinden biri olan gıda israfına dikkat çekmek ve küçük yaşlardan itibaren çocuklara küresel sorunlarla ilgili farkındalık kazandırmak için geliştirilen İyilik Yap: Gıdayı Koru!” School Gardening Programı ile Türkiye genelinde 144 okul kampüsü tarım alanına dönüştürüldü. Bu kapsamda ilkokul ve okul öncesi öğrencileri gıda koruyucuları oldu.

Bileşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ile hazırlanan İyilik Yap: Gıdayı Koru!” School Gardening Programı, Türkiye’de Bahçeşehir Koleji tarafından hayata geçirildi. Yılda 1,3 milyar ton gıdanın çöpe atıldığı dünyada israfa karşı dikkat çekmek için geliştirilen program kapsamında 144 okul kampüsü tarım alanlarına dönüştürülürken, binlerce öğrenci de gıda koruyucusu oldu. Programla birlikte öğrencilere küresel sorunlara ilgili farkındalık kazandırılarak, toprakla olan bağlarının yeniden kurulması amaçlanıyor.

Program hakkında bilgi veren Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, “Pandemiyle beraber önceliklerimizi yeniden değerlendirmemiz gerektiğini gördük. Bu bakış açısıyla dünyamızın birçok farkı problemleri var. Bu problemlerin başında iklim değişikliği, ekonomik ve küresel sorunlar, gıda israfı, açlık, su kaynaklarının tükenmesi geliyor. Bu bakımdan öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren küresel sorunlarla ilgili farkındalık kazandırmak istedik. Bileşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’nün Uluslararası Eğitim Örgütü ile birlikte hazırladıkları bir eğitim seti var. Bu set ‘İyilik Yap: Gıdayı Koru ve School Gardening Programı’dır. Bu setlerin kolej olarak Türkiye’deki uygulayıcısı olduk. 144 kampüsümüzde tüm öğrencilerimiz de gıda koruyucuları oldular” dedi.

“Kendi yaşantılarından başlayarak küresel sorunlara çözüm arıyorlar”

Program kapsamında çocukların çeşitli etkinliklerle toprakla olan bağlarını yeniden kurmaya çalıştıklarını ifade eden Güneş, “Çocukların yedikleri gıdanın nerden geldiğini ve üretim aşamalarını öğrenmelerini amaçlıyoruz. Sağlıklı beslenme, abur-cubura karşı direnme becerilerini geliştirme ve gıdanın hem üretim aşaması hem de sonrasında saklama, yiyecekleri kadar gıdayı tüketme ve artan gıdayı en azından gübreye dönüştürme becerilerini öğretmek istiyoruz. Programla birlikte okul bahçelerimizi tarım alanlarına dönüştürdük. Öğrencilerimiz kendi elleriyle diktikleri tohumları büyüme aşamasında da takip ediyor. Aynı zamanda elde etikleri ürünlerin hasadını yapıp, o ürünlerle reçel, turşu gibi farklı üretim aşamalarına da geçiyorlar. Amacımız gıdanın israfı ile ilgili kendi yaşantılarından başlayarak, bu probleme çözüm üretmeleridir” diye konuştu.

“Gıda israfı iklim değişikliyle de bağlantılı”

Dünyada bir yılda çöpe giden gıdanın 1,3 milyar ton olduğuna dikkat çeken Güneş, “Sadece bireysel olarak yapacaklarımızla bile çok büyük fark oluşturabiliriz. En çok israfı yapılan gıda ekmek ve sudur. Su kaynaklarının da tükendiğini görüyoruz. Bu bakımdan BM’nin belirlediği 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacı var. Bu amaçları beş yıldır eğitim programlarımızın içinde öğrencilerimize edindirmeye çalışıyoruz. Bu problemlerin çözümü ile ilgili farklı eğitimler yapıyoruz. Çocukların ev ve okulda yiyecekleri kadar yemeği tabaklarına almaları, alışveriş yaparken, ihtiyaçları kadar alışveriş yapmaları gibi temel becerileri de öğretiyoruz. Çünkü gıda israfı aynı zamanda iklim değişikliyle de bağlantılı. Gıda israfı arttıkça sera gazlarının emisyonu da artıyor. Bu da iklim değişikliğine sebep oluyor. Dolayısıyla çocukların bu süreçte birbiriyle bağlantılı olan tüm sorunlardan haberdar olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Anne- baba eğitimleriyle velileri de sürece dahil edeceğiz”

Projeye aileleri de dahil ettiklerini söyleyen Güneş,” Kurum olarak BM Gıda ve Tarım Örgütü ile birlikle farklı etkinlikler de düzenliyoruz. Bu etkinliklerden biri de ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik aile eğitimleri olacak. Şu anda öğrencilerimiz okulda yaptıkları etkinlikleri eve taşıyor. Ebeveynlerini de bu konuda bilinçlendiriyor. Aynı zamanda biz de kurum olarak anne- baba eğitimleriyle velileri de bu sürece katmak, evde yapabilecekleri farklı önlemleri onlara da öğretmek istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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