Minik Ayda’nın sağlık durumu iyi

Depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda’nın yakını, çocuğun sağlık durumun iyi olduğunu ve bilincinin açık olduğunu söyledi.

İzmir’de yaşanan 6.6’lık depremin ardından enkaz yığınına dönen Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’ndan 91 saat sonra sağlıklı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in yakını Anıl Candan, minik çocuğun sağlık durumun iyi olduğunu söyledi.

Minik Ayda’nın depreme annesi Fidan Gezgin ile birlikte yakalandığını ve şu an annesine ulaşılmak üzere olduğunu söyleyen Candan, “Annesinin de yanında olduğunu düşünüyorlar. Banyo tarafında yakalanmışlar depreme. Şu an için her şey yolunda. Annesine ulaşılmaya çalışıyor. Depremden 2 saat sonra ulaşılmaya çalışıldı, telefon çaldı ama ulaşılamadı. Yakın zamanda annesinden de iyi bir haber alacağımızı düşünüyoruz. Sağlık durumu iyi Ayda’nın, bilinci açık” dedi.