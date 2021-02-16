Mineral ve magnezyum yönünden zengin maden suları öne çıkıyor

Mineral ve magnezyum yönünden zengin içerikleriyle sağlıklı bir yaşama katkılar sunan maden sularının, insan psikolojisi üzerinde de olumlu etkiler yapabildiği ifade diliyor. Bu kapsamda Kızılay İçecek’in Afyonkarahisar ve Erzincan’da işlettiği maden suyu sahaları, mineral ve magnezyum yönünden zengin içerikleriyle öne çıkıyor.

Doğru beslenme kuralları; sağlıklı bir yaşam için olduğu kadar, insan psikolojisi için de değer taşıyor. Mineral ve magnezyum yönünden zengin içerikleriyle sağlıklı bir yaşama katkılar sunan maden sularının, insan psikolojisi üzerinde de olumlu etkiler yapabildiği belirtiliyor. Her yaştan bireyin; fizyolojik sağlığını koruyabilmesi kadar, psikolojik sağlığını da koruyabilmesi için doğru beslenme kurallarına uygun bir yaşamı tercih etmesi büyük önem taşıyor. Özellikle vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi ve yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan mineral ve vitamin gibi temel elementler, sağlıklı yaşamın önemli unsurları olarak öne çıkıyor.

Enerji sağlayan birçok mekanizmada düzenleyici bir görev üstlenen minerallerin biyolojik sağlık için taşıdığı rolün yanı sıra olumlu bir psikoloji için de gerekli olduğu belirtiliyor. Bilim insanlarının çalışmalarında minerallerin bilişsel performans, öznel ruh hali ve enerji düzeyindeki etkilerini incelediği bir çalışmada, mineral desteği alan katılımcıların daha fazla fiziksel ve zihinsel dayanıklılığa sahip olduğu tespitinin ortaya konduğu öğrenildi.

Magnezyum eksikliği psikolojik sorunları tetikliyor

Özellikle üç binden fazla enzimin fonksiyonlarının yerine getirilmesi için gerekli olan ve vücudun kendi başına üretemeyip dışarıdan besin yoluyla alabildiği magnezyum minerali, insan psikolojisi üzerinde olumlu katkılar sağladığı ifade ediliyor. Magnezyum eksikliğinin; depresyon, kronik yorgunluk sendromu, obezite, anksiyete, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), otizm, uyku problemleri ve cinsel sağlık sorunları gibi yaşam kalitesini düşüren ve insan psikolojisine olumsuz etkileri olan birçok rahatsızlığı tetiklediği biliniyor. Ortalama her 20 kişiden birini etkileyen depresyonla ilgili, uzmanlar özellikle pandemi döneminde kapalı alanlarda geçirilen zamanların uzamasıyla depresyon vakalarında bir artış görüldüğü uyarısında bulunuyor. Magnezyumun depresyon üzerindeki etkileri incelenen bir araştırmada ise her öğünde ve yatmadan önce alınan magnezyum takviyesinin depresyon tedavisinde iyileştirici özellikte olduğu saptaması yapılıyor.

Kızılay maden suları magnezyum ve mineral desteği sağlıyor

Üç binden fazla enzimin fonksiyonlarının yerine getirilmesi için gerekli olan ve vücudun kendi başına üretemeyip dışarıdan besin yoluyla alabildiği magnezyum mineralinin insan psikolojisi üzerine olumlu katkılar sağladığı ifade ediliyor. Kızılay İçecek’in Afyonkarahisar ve Erzincan’da işlettiği maden suyu sahaları, mineral ve magnezyum yönünden zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. Piyasada yer alan farklı ürünlerle kıyaslandığında Kızılay Maden Sularının 3480 mg/l toplam mineral değeriyle Afyonkarahisar ve 317 mg/l magnezyum değeriyle de Erzincan’daki kaynakları ön plana çıkıyor.