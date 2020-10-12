Minare böyle yıkıldı...Film gibi izlediler

Bursa’da gövdesinde çatlaklar olduğu için yıkılmasına karar verilen 27 metrelik cami minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. O anlar kameraya yansırken, köy sakinleri olan biteni film gibi izledi.

Alınan bilgiye göre, Gürsu İlçesi Kumlukalan Mahallesi’ndeki 30 yıllık minarenin gövdesinde çatlaklar oluştu. Depreme dayanıksız olduğu yönünde kararın ardından 240 haneli köyde 52 metrelik yeni bir minare yapıldı. Köy meydanına yakın yerdeki depreme dayanıksız minare için belediye ekipleri seferber oldu.

Bursa Büyükşehir ve Gürsu Belediyesi ekipleri bir kepçe yardımıyla çevre güvenliğini alarak depreme dayanıksız olan minareyi yıktılar. Köy sakinleri minarenin büyük bir gürültüyle meydana yıkılmasını film gibi izlediler.

Yıkımdan geriye moloz yığınları kalırken, minarenin yıkılmayan diğer parçası da kepçe ile indirildi. Mahalle sakinleri yeni yapılan minarenin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu belirterek, kolaylık gösteren yerel yönetimler ile müftülüğe teşekkür ettiler.