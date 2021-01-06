banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevini neden bırakıyor?
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevini neden bırakıyor?
Sürpriz ziyarette ne konuştular?
Sürpriz ziyarette ne konuştular?
ABD Başkanı Joe Biden Obama'nın ekibini topluyor
ABD Başkanı Joe Biden Obama'nın ekibini topluyor
Euro ve dolar fiyatlarında son durum ne?
Euro ve dolar fiyatlarında son durum ne?

Mimarlar yarıştı, Bursa kazandı

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘ortak aklı devreye alarak’ TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile birlikte ‘Altıparmak’taki Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun yeni projesinin belirlenmesi amacıyla’ açtığı yarışmada derece ve mansiyon alanlar, Başkan Alinur Aktaş tarafından kamuoyuna açıklandı. Türkiye genelinden 500 mimarın ter döktüğü ve 114 projenin değerlendirmeye alındığı yarışmada birinciliği, Millet Bahçesi’nin yeşil alan yüzeyini artıran ve Kültürpark ile Stadyum Caddesi arasında geçiş niteliği taşıyan projesiyle Mimar Hakan Evkaya ve ekibi kazandı.

Genel 06.01.2021, 11:03
4
Mimarlar yarıştı, Bursa kazandı

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘ortak aklı devreye alarak’ TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile birlikte ‘Altıparmak’taki Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun yeni projesinin belirlenmesi amacıyla’ açtığı yarışmada derece ve mansiyon alanlar, Başkan Alinur Aktaş tarafından kamuoyuna açıklandı. Türkiye genelinden 500 mimarın ter döktüğü ve 114 projenin değerlendirmeye alındığı yarışmada birinciliği, Millet Bahçesi’nin yeşil alan yüzeyini artıran ve Kültürpark ile Stadyum Caddesi arasında geçiş niteliği taşıyan projesiyle Mimar Hakan Evkaya ve ekibi kazandı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun yeni projesi belli oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bursa için en iyi çalışmanın ortaya çıkartılması amacıyla’ TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi işbirliğiyle açtığı yarışmada, kazanan projeler belli oldu. Yarışmada birinciliği, Mimar Hakan Evkaya ve ekibi elde etti. İkinciliği Mimar Regaip Adem, üçüncülüğü de Yüksek Mimar Can Tamirci ile çalıştıkları ekipler aldı. Mansiyon ödülleri ise Mimar Semih Özer, Mimar Ramazan Avcı, Mimar Emrah Akpınar, Mimar Ziya İmren ve Mimar Ayhan Usta’nın oldu. Yarışmanın birincisine 80 bin TL, ikincisine 60 bin TL, üçüncüsüne de 40 bin TL ödül verildi. Mansiyon projeleri de 25’er bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Yarışmada jüri heyetinin seçimiyle 5 proje için de toplam 30 bin TL’lik satın alma yapıldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun yeni projesinin belirlenmesi için düzenlenen yarışmada, toplam 335 bin TL’lik ödül verilmiş oldu.

İhale Haziran ayında

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışmada dereceye girenleri Heykel’deki tarihi başkanlık binasında kamuoyuna açıkladı. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek’in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aktaş, ortak akılla birlikte en iyi projenin belirlendiğini, nihayetinde Bursa’nın kazandığını ifade etti. Aynı mantığı Koza Han’da da sürdürmek istediklerini belirten Başkan Aktaş, Atatürk Kapalı Spor Salonu’yla ilgili Haziran ayı gibi ihaleye çıkmaya hazırlandıklarını belirterek, inşaatı da en kısa zamanda tamamlayacaklarını söyledi. Yeni projenin Bursa’ya hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Aktaş, Millet Bahçesi ile diğer alanların bütünleştirildiği bir çalışmanın kazanmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. En doğru projenin ortaya çıkartılması için TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile protokol imzaladıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Ekim 2020 tarihinde yarışma ilan edildi. Aralık ayının sonunda jüri değerlendirmesi yapıldı. Yarışma alanı 17 bin metrekare. Yarışmacılardan 3 bin 500 metrekare spor salonu, 2 bin 800 metrekare yüzme havuzu, 7 bin 700 metrekare de otopark ve genel teknik mahaller olmak üzere toplamda 14 bin metrekarelik yapı projelendirilmesi istendi” dedi. Yeni projenin tasarlanmasında Millet Bahçesi ve Reşat Oyal Kültürparkı ile oluşturulan açık alan kurgusunun kesintiye uğratılmadan ele alınması beklentisinin bulunduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Yarışmayı kazanan projede; Millet Bahçesi’nin yeşil alan yüzeyinin artırılması ve Kültürpark ile Stadyum Caddesi arasında geçiş kurgulanması, ödül almada rol oynadı” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise projenin Bursa için çok önemli olduğunu dile getirdi. Tahsis sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük katkıları olduğunu ifade eden Kılıç, “Bursa’ya yakışır dönüşüm çok önemli. Başkanımızın hassasiyeti ve oda başkanlarının ilgisinin Bursa halkı için güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek de yapı olarak ilk defa bu şekilde bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Yarışmayla birlikte kurumsal yapı da kazandıklarını anlatan Şimşek, “Gösterdiği hassasiyet nedeniyle başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner429
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 16 31
2. Beşiktaş 15 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 15 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Rizespor 15 20
12. Göztepe 15 19
13. Sivasspor 16 19
14. Kasımpaşa 16 19
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12