Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden şehirdeki yapılara ilişkin açıklama

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Oda, Antalya’da 1999 öncesi yapılan tüm yapıların ivedilikle boşaltılarak yıkılması gerektiğine işaret etti.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden yapılan açıklamada, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini kapsayan geniş bir alanda büyük bir yıkıma ve can kayıplarına neden olduğuna değinildi. Depremlerin ardından dört binden fazla artçı deprem meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada; elli binden fazla yapının hasar görüp, milyonlarca vatandaşın afetten etkilendiği belirtilerek, bu süreçte Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlara destek vermek üzere çalışmalar başlatıldığı kaydedildi.

Antalya’daki vatandaşların Oda şubesine ulaşarak konutlarının ve bulunduğu bölgenin riskli olup olmadığını sorgulamakta, korku ve tedirginlik yaşamakta olduğunun belirtildiği açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya’nın deprem tarihine bakıldığında günümüze kadar Richter ölçeğine göre büyüklüğü 4 ve üzerinde 400’e yakın deprem meydana geldiği görülmektedir. 1999 depreminden önce 4. derece deprem bölgesi olan Antalya merkez ilçeleri, 1999 depremi sonrası 2. derece deprem bölgesi kapsamına alınmıştır. Batı ilçeleri 1. derece deprem bölgesi, doğu ilçeleri ise 3. ve 4. derece deprem bölgesinde kalmaktadır. 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası yenilenmiş ve deprem bölgesi kavramı ortadan kaldırılmıştır. AFAD verilerine göre Antalya ilinde Kale ve Kekova olmak üzere 2 fay sisteminin mevcut olduğu, ayrıca Helenik-Kıbrıs Fay Sistemi ile Burdur Fay Zonu’nun Antalya’da etkili olabilecek deprem riskleri taşıdığı görülmektedir."

Antalya sınırları içerisinde aktif fay hatlarının potansiyeli yüksek olmasa da olabilecek deprem tehditleri göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanarak, "Hasarların önceden alınan tedbirlerle en aza indirilmesi sürecinde sakınım planlaması ve riske dayalı afet yönetimini gerekli kılmaktadır. Antalya’da deprem riski göz önüne alarak; Antalya’da özellikle 1999 öncesi inşa edilmiş tüm yapıların ivedilikle belirlenmesi ve yapı stokunun oluşturulması, belirlenen bu yapıların riskli olanların güçlendirme veya yıkım faaliyetlerine başlanması, kentsel dönüşüm konusunda eksiklerin bir an önce tamamlanarak hayata geçirilmesi, Antalya’nın kimliğini oluşturan kültürel ve tarihi yapılarının olabilecek bir depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi, sakınım planlaması yapılması ve riske dayalı afet yönetim planının oluşturulması, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde çalışmaların ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte her türlü katkı, destek ve iş birliğine hazır olduğumuzu, kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasına yer verildi.