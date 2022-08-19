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Milyonluk aracı saniyeler içerisinde parçalamışlardı

Hatay’da yol verme tartışması sebebiyle milyonluk aracın parçalanmasıyla devam eden husumet, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök’ün çabaları ile taraflar barıştırılarak bitirildi.

Genel 19.08.2022, 14:57
Milyonluk aracı saniyeler içerisinde parçalamışlardı

Hatay’da yol verme tartışması sebebiyle milyonluk aracın parçalanmasıyla devam eden husumet, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök’ün çabaları ile taraflar barıştırılarak bitirildi.

Defne Kaymakamlığı’nda gerçekleşen buluşmada zarar gören aracın sahibi Hataylı iş adamı Emin Süner ve iş adamı Ekrem Kızılkaya bir araya geldi. Kaymakam Şengök’ün ara bulduğu taraflar birbirleriyle kucaklaşarak barışıp helalleştiler.

Yanlış anlaşılmalar sebebiyle uzayan tatsız olayın sona erdirilip tatlıya bağlanmasının her iki taraf için de sevindirici olduğunu belirten Kaymakam Şengök, Defne kaymakamlığından son çıkan kararname ile Mersin Yenişehir Kaymakamlığına atandığını ama bu olaydan dolayı küs olan tarafları barıştırmadan gitmek istemediği için tarafları buluşturduğunu söyledi.

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