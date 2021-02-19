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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ’Ek Genelge’ yayınlandı

Yayınlanan ek genelgeye göre sigorta şirketleri artık sigorta bedelini araç sahibine değil araba tamircilerine verecek. Böylece oto-tamircilerinin hak kaybı önlenecek.

Genel 19.02.2021, 09:58 19.02.2021, 10:26
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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ’Ek Genelge’ yayınlandı

Yayınlanan ek genelgeye göre sigorta şirketleri artık sigorta bedelini araç sahibine değil araba tamircilerine verecek. Böylece oto-tamircilerinin hak kaybı önlenecek.

Ankara Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu’nun girişimleriyle 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’na ’Ek Genelge’ eklendi. Kanunda bulunan 6’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin genelge yayınlandı. Genelgede ’Hasar gerçekleştikten sonra onarımı veya tedariki mümkün bir kıymetin tazminat alacaklısı tarafından hizmet sağlayıcısına başvurulması durumunda, tazminat alacaklısı tarafından sigorta şirketine hitaben yazılan ve ödeme işleminin doğrudan hizmet sağlayıcısına yapılmasına dair yazılı talebin sigorta şirketine iletilmesi üzerine sigorta şirketi, hizmet bedelini doğrudan hizmet sağlayıcısına öder." ifadelerine yer verildi. Böylelikle oto-tamircileri, tamiratını yaptıkları aracın bedelini doğrudan sigorta şirketinden alabilecek.

Başkan Arslanoğlu, daha önce vekaletname ile ödeme alındığını, çıkan yasayla vekaletnameyle hasar ödeme alınmasının önün geçildiğini ifade ederek, "Bu çerçevede müşterilerimizin hasar miktarının esnafımıza ödenmesinin beyanıyla şu anda esnafımıza bu hasar ödemeleri direkt hesaplarına yatacak. Yani müşterilerimize yatmayacak veya herhangi bir vekalet almak zorunluluğu olmayacak. Bu ortadan kalktı. Hem esnafımız için hem müşterilerimiz için uygun bir uygulama" diye konuştu.

"Çıkan bu genelge bizim esnafımızla müşteriler arasındaki diyaloğun bozulmasının önüne geçti"

Başkan Arslanoğlu, özellikle vekaletnamelerin sigorta araç yapımı konusunda iptal edilmesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne AK Parti Grup Başkanlığı’na müracaat edildiğini belirterek, "Bu konunun vehametini anlattık. Esnafımız için uygun olmadığını, müşterilerimizle esnafımızın arasında sorunlar çıkardığını anlattık. Bu konuyla ilgili de biz Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu’yla bir toplantı yaptık. Bu toplantıda vekaletnamenin yeniden geçerli olmasını, aynı zamanda da bizim esnafımıza beyana esas olarak direkt yaptığı işin ödemesini araç sahibinin de rızasıyla ödemesini yapmasını talep ettik. Bu çerçevede çıkan bu genelge bizim esnafımızla müşteriler arasındaki diyaloğun bozulmasının önüne geçti. Şu anda esnafımızın talepleri doğrultusunda Türkiye genelinde oto sanatkarları esnafı olsun, müşterilerimiz olsun bu konuda rahat bir nefes aldı" ifadelerini kullandı.

Anayasa’nın 173. Maddesi’nde ’Devlet esnafını koruyucu ve kollayıcı tedbirler alır’ maddesi olduğu bilgisini veren Başkan Arslanoğlu, "Zaten bu madde de şu anda bu çıkan genelgenin özleşmiş bir madde. Esnafımızı koruyan, kollayan hem de müşterileriyle arasındaki diyaloğu güzel bir şekilde devam ettirecek bir genelge oldu" dedi.

"Adam ’İşim var’, ’Bugün gönderemem’, ’EFT saati geçti’, bilmem ne diyerek bizi oyalıyordu"

Ostim Oto-Sanayi esnaflarından Fatih İnan, önceden araç sahiplerinden vekalet alıp vekaletle ödeme alınabilindiğini, bazı sigorta şirketlerinin vekaletle bile ödeme yapmadığını söyledi. Vekalette sıkıntılar yaşandığını dile getiren İnan, "Müşteri vekaleti azlettirebiliyordu. Parayı alıyordu bize tekrar parayı vermiyordu ve biz mağdur oluyorduk. Biz parçacıdan aracın parçasını alıyorduk, işçiliklerini yapıyorduk müşterinin hesabına yatıyordu sonra müşteriden almak için epey bir mücadele ediyorduk. Adam ’İşim var’, ’Bugün gönderemem’, ’EFT saati geçti’, bilmem ne diyerek bizi oyalıyordu. Biz bu konuda mağdurduk. Daha önce bu tür girişimlerde bulunan biri olmadı. Başkanım sağ olsun bu işle bayağı bir ilgilendi. Bu işi sonuçlandırdı. O yüzden başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sadece Ankara’daki esnafların sorunu değildi. Türkiye genelindeki bu işlerle uğraşan kaportacı, boyacı, bu tarz otomobil işiyle uğraşan bütün esnafların en büyük sıkıntısı parasını, ödemesini yaptığı işin emeğinin karşılığını alabilmek için mücadele etmesiydi. Çoğunu alamıyordu. Müşteri vermiyordu parayı" şeklinde konuştu.

Ostim Oto-Sanayi esnaflarından Murat Türköz ise müşterilerin parayı alıp araba üzerinde bahane bularak ödemeyi yapmadığını ifade etti.

2020 yılından, 2018 yılından 2 müşteriyle mahkemelik olduğunu anlatan Türköz, "Müşteri araca kendi biniyor ama araç başkasının adına kayıtlı. Kişinin hesapları blokeli. Banka el koyuyor, bilemedin haciz el koyuyor, araç başkasının üstüne. Bu durumda yönetmelikte sayın başkanımızın yapmış olduğu bize çok iyilik, çok güzellik. Bize faydalı olan bir şey" açıklamalarında bulundu.

Ostim Oto-Sanayi esnafı Murat Adak da "Böyle bir şey olmasını zaten biz istiyorduk. Bu durumda eğer ödemeler bize geçerse biz de mağdur olmayız. Çalışan elemanlarımızı mağdur etmeyiz. Biz de güzelce ufak esnaf olarak işimizi yürütürüz" ifadelerine yer verdi.

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