Milyonlarca kez izlenen görüntünün sahibi konuştu: “Bizim amacımız eğlenceli bir video çekelim de bu sosyal medyada dolaşsın değildi”

Son günlerde sosyal medyada milyonlarca izleme ile viral olan yaya şeridi videosunun sahibi Bayram Polat, “Bizim amacımız eğlenceli bir video çekelim de bu sosyal medyada dolaşsın değildi” dedi.

Son günlerde tüm sosyal medya mecralarında dolaşan ve milyonlarca kez izlenme alarak viral haline gelen görüntünün sahibi Bayram Polat, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Yaya şeridinde bekleyen yayalara yol vermeyen sürücüler ve bir minibüsün kamera ile çekildiğini görünce ani frenle durması sonucu oluşan zincirleme kazanın yer aldığı videonun hikayesini anlatan Polat, “Bizim amacımız eğlenceli bir video çekelim de bu sosyal medyada dolaşsın değildi. Biz haberciyiz ve basın mensubuyuz. Hem ülke hem de Ankara gündemini yakından takip ediyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 27 Mart’ta bir paylaşım yapmıştı. ’30 Mart’ta kırmızıçizgimizi’ çekiyoruz’ yazıyordu ve başka hiçbir şey yazmıyordu. Biz de bunu araştırdık. 30 Mart tarihinde tüm Türkiye genelinde yaya geçidinde yayaların öncelikli olduğuna vurgu yapılacak bir kampanya olduğunu öğrendik. Bizde ekiple hadi bir sokak röportajı yapalım dedik. Röportaj esnasında bir de yaya geçidi vardı, burada uygulamalı olarak gösterelim dedik. Tam bu esnada da kaza oldu” ifadelerini kullandı.

“Belki aradan 7 ay geçti ama kampanya belki bugün başarılı oldu”

Viral olan videodaki kaza anını da anlatan Polat, “Kaza şöyle gerçekleşiyor. Karşıya geçerken araçlar yol veriyor mu diye bakıyorduk. Videoda da görünüyor birkaç araç geçiyor ve onlar yol vermediler. Kargo sürücüsü vardı. Kargo sürücüsü bizi ya son anda fark etti ya da kamera ile çekim yaptığımızı gördü ve ani bir fren yaptı. Arkasından da otobüs geliyordu, o da takip mesafesini korumadığı için onun durması ile birlikte arkadan çarptı ve kaza meydana geldi. Yani burada kural şu kampanyanın amacı bu kurala dikkat çekmekti. Belki aradan 7 ay geçti ama kampanya belki bugün başarılı oldu. Çünkü tüm Türkiye’de gündem olan bir videoydu. Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesi diyor ki, ‘Yaya geçitlerinden 50 metre öncesinde bir yaya geçidi işareti var ve bunu gördüğünüz zaman yavaşlayacaksınız. Yaya geçidine de geldiğinizde eğer burada bir yaya varsa öncelik yayanın’ diyor. Sürücülerin bunu bilmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.