Milyon dolarlık yatlar ardı ardına Bodrum’a demir attı

Muğla’nın Bodrum ilçesine ardı ardına yanaşan milyon dolarlık 3 yat görenleri kendilerine hayran bıraktı. Yatların günlük kiraları ise dudak uçuklattı.

Pandemi döneminde kişisel izolasyonuna dikkat eden milyonerlerin tercihleri lüks yatlar oldu. Milyonerler geldikleri yatlarla Bodrum’un mavi sularının tadını çıkardı. Milyon dolarlık yat “Arrow”, “Lady Christine”, “Sunrays” isimli süper yatlar Bodrum ve Bitez açıklarına demirledi.

“Haftalık kirası 850 bin avro”

Sadece 1 haftalık kirası 850 bin avro olan 75 metre uzunluğundaki “Arrow” isimli yat Bodrum Kalesi açıklarına demirledi. 75 metre uzunluğunda 13 metre eninde, 6 süper lüks süit kabini bulunan yatta, 12 misafir ağırlanabiliyor. Yatta 19 mürettebat görev yapıyor. Çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile inşa edilen “Arrow” iç tasarımı dünyaca ünlü iç mimarlar tarafından yapıldı. 185 bin litre akaryakıt kapasitesi bulunan lüks yat, 19 knots hızla 5500 deniz mili gidebiliyor. Dünyaca ünlü finans uzmanları, sporcu ve ünlü film yıldızlarının kiraladığı yatta her türlü su sporları aletleri bulunuyor.

120 milyon avroya satılık

2010 yılında Hollanda tersanesi Oceanco’da inşa edilen süper yat “Sunrays” de Akvaryum Koyu açıklarına demirledi. 86 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki yat, 9 lüks kamarada 18 yolcu ağırlıyor. Sıradışı turkuaz renkli gövdesiyle dikkat çeken süper yatın 120 milyon avroya satılık olduğu öğrenildi. Yatta sinema, SPA, jakuzi, spor salonu, asansör, balkon ve yüzme havuzu bulunuyor.

Bodrum’a gelen diğer süper yat 68 metre uzunluğunda 12.5 metre genişliğindeki “Lady Christine” 2010 yılında Hollanda’da işadamı Irvine Laidlaw inşa edilen Lady Christine’in iç konfigürasyonu, bir ana süit, 3 çift kişilik kabin ve 1 ikiz kabinden oluşan 5 kabinde bir gecede 10 kişiye kadar konforlu bir şekilde konaklayacak imkan sunmakta. 79 bin 500 litrelik yakıt depoları ile 12 knot’ta maksimum 8500 deniz mili menzile sahip yatta; helikopter pisti, jakuzi, egzersiz ekipmanları, balkon, beach club ve sinema bulunuyor. Bodrum Kalesi açıklarında demirli yatın üzerinde bir de helikopter konuşlu.

“Arrow”, “Lady Christine”, “Sunrays” isimli süper yatlarda kimlerin tatil yaptığı ise sır gibi saklanıyor.