Milliyetçi Hekimler Derneği: “Türk Hekimlerinin yakasından düşün artık"

Milliyetçi Hekimler Derneği, Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasıyla ilgili Türk Tabipler Birliği’nin yaptığı açıklamaya ilişkin, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne atılan iftira neticesinde uluslararası kamuoyunda, ülkemizin düşürülmeye çalışıldığı durum, Şebnem Korur Fincancı ve destekçilerinin amacını alenen ortaya koymaktadır. Türk hekimlerinin yakasından düşün artık” açıklamasını yaptı.

Milliyetçi Hekimler Derneği tarafından Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasına ilişkin Türk Tabipler Birliği’nin sitesinde yayınlanan ifadelere karşı bir açıklama yapıldı. Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne attığı iftira neticesinde uluslararası kamuoyunda ülkemizin düşürülmeye çalışıldığı durum, ŞKF ve destekçilerinin amacını alenen ortaya koymaktadır. Şu ana kadar hekim eylemlerinin birçoğunda göremediğimiz, hekim hakları söz konusu olunca kafasını kuma gömen ancak kirli siyasetlerini savunmaya gelince canhıraş çabalarını izlediğimiz ŞKF ve TTB Merkez Konseyi’ni 5. kol faaliyetlerini yapması için farklı çatılar aramaya ve Türk hekimlerinin yakasından düşmeye davet ediyoruz” denildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne atılan iftira neticesinde uluslararası kamuoyunda, ülkemizin düşürülmeye çalışıldığı durum, ŞKF ve destekçilerinin amacını alenen ortaya koymaktadır. Türk Hekimlerinin yakasından düşün artık” ifadeleri kullanıldı.